Covid-19 tedirginliği motosiklete rağbeti arttırdı

Buğra Kardan

250 cc (motor silindir hacmi) ve altı scooter satışları tavan yaptı. Motosiklet üreticileri, gelinen aşamada daha çok 2 ve 3 tekerlekli ürünlerinin tercih edildiğine dikkat çekti. Üreticiler, “Yeni ürünlerimiz rağbet görüyor. Bunda otobüse ve dolmuşa binmekten kaçınılmasının, otomobilin güvenli bulunmamasının da payı büyük” dedi.

İkinci eller ön planda

Dolar kurunda ibrenin yukarı yönlü olması ve birinci el fiyatlarının önemli oranda artması ikinci elleri ön plana taşıyor. Şu anda 2020 ve 2021 model motosikletler 100 bin lira ila 200 bin liradan satışa sunuluyor. Fiyatlarda marka, model ve cc belirleyici. 2016, 2017, 2018 ve 2019 modellerin fiyatları ise 20 bin liradan başlayıp 90 bin liraya varıyor.

Bisikletin talibi çok

Toplu taşıtları kullanmaktan imtina edenler, bisiklete de hücum ediyor. 600 liradan fiyatlanan, ekonomik olan bisikletin alıcısı çok. Daha çok çocuklar ve gençlerce kullanılan binek taşıtına yetişkinler de ilgi duyuyor. Bunda Covid-19 tedirginliği önemli rol oynuyor.

88 ülkeye ihracat

Öte yandan bisiklet ihracatında belirgin artış görülüyor. Öyle ki ilk 5 ayda ihracat, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 93.6 artarak 54 milyon 813 bin dolara dayandı. Toplam 88 ülkeye bisiklet satıldı. En çok bisiklet ihraç edilen ülke, 9 milyon 134 bin dolarla Finlandiya oldu. Bu ülkeyi 7 milyon 655 bin dolarla Fransa ve 7 milyon 498 bin dolarla Almanya takip etti.

Sektör kuvvetlendi

Hem iç hem dış talebin arttığına işaret eden imalatçılarca pandeminin bisiklet alım satımını arttırdığı belirtildi. Ayrıca şunlar kaydedildi: “Bisiklet sektörü kuvvetine kuvvet kattı. Sektör, gelirine gelir ekledi. Çünkü şu anda bisiklet alternatif bir taşıt olarak görülüyor. Kendimizi Avrupa’yla karşılaştırdığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu anlıyoruz. Ne var ki ilerisi için umutlar artıyor. Covid-19’un sektöre yeni bir kapı araladığı yorumları yapılıyor. Şu anda memnuniyetle her bölgede ve şehirde bisiklet kullanımının arttığına tanık oluyoruz.”

Ehliyet almak hiç de öyle kolay değil

Motosiklet ehliyeti için teorik ve eğitim almak gerekiyor. Adaylar eğitimden yararlanmak için yarışıyor. İmtihanları geçmek, ehliyeti cebe koymak da hiç kolay değil. İlgili kamu kurumu tarafından belirlenen ehliyet sınıfları ise şöyle:

M sınıfı ehliyet 2-3-4 tekerlekli moped kullanıcılarına,

A1 sınıfı ehliyet 2-3 tekerlekli silindir hacmi 125 santimetreküpü geçmeyen sepetli ve sepetsiz motosiklet kullanıcılarına,

A2 sınıfı ehliyet motor gücü 35 kilovatı geçmeyen 2 tekerlekli ve 15 kilovatı geçmeyen 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motosiklet kullanıcılarına,

A sınıfı ehliyet; motor gücü 15 kilovatı geçen 3 tekerlekli, motor gücü 35 kilovatı geçen sepetli veya sepetsiz 2 tekerlekli motosiklet kullanıcılarına,

B1 sınıfı ehliyet; motor güçleri 15 kilovatı geçmeyen aracın ağırlığı 400 kilogram olan veya yük taşımacılığında kullanıldığında 550 kilogramı aşmayan 4 tekerlekli motosiklet kullanıcıları ile batarya ağırlığı dikkate alınmadan hesaplanan elektrikli araç kullanıcılarına veriliyor.