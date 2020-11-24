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Ekonomi "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinarları başlıyor
Ekonomi

"Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinarları başlıyor

TÜSİAD, Kovid-19 salgın sürecinin eğitim üzerindeki etkilerini ve salgının getirdiği dönüşümle beraber ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları webinar dizisi ile ele alacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:32:33 -
"Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinarları başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinar dizisi 27 Kasım'da başlıyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre dernek, Kovid-19 salgın sürecinin eğitim üzerindeki etkilerini ve salgının getirdiği dönüşümle beraber ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı webinar dizisi ile ele alacak.

Verilen bilgiye göre, dizinin ilk etkinliği, 27 Kasım Cuma, saat 14.00'da gerçekleşecek.

Salgınla geçiş yaptığımız "yeni normal"de eğitimin tüm bileşenleri üzerindeki etkilerinin eğitim alanında çalışmalar yürüten paydaş kurumlardan uzman katılımcılarla birlikte değerlendirileceği toplantının açılış konuşmasını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel yapacak.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu'nun moderatörlüğünde ilerleyecek oturum ile devam edecek.

Oturumda, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Erken Çocukluk Eğitimi Özel Projeler Direktörü Duygu Yaşar "Çocuk ve Ebeveyn Açısından Uzaktan Öğrenmeye Geçiş", Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Eğitim Direktörü Arzu Atasoy "Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecine Uyumu" ve ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık "Uzaktan Eğitime Erişimde Zorluklar ve Fırsatlar" başlıkları altında görüşlerini paylaşacaklar.

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