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Ekonomi

Covid-19 platformunda 17 proje yürütülüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank İstanbul Tuzla Deri OSB’de faaliyet gösteren Afrika’dan Rusya’ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji’nin resmi açılışında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:19:00 -
Covid-19 platformunda 17 proje yürütülüyor

Varank, TÜBİTAK çatısı altında kurulan Covid-19 platformunda 8’i aşı, 9’u da ilaç geliştirme olma üzere toplam 17 farklı proje yürüttüklerini söyledi.

Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran’da biteceğini hatırlatan Bakan Varank, bunu Temmuz sonuna kadar uzatacaklarını açıkladı.

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