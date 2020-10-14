Covid-19 aşısıyla ilgili çalışmaları istihbarat ajanları koruyor
İngiltere’de istihbarat ajanları Covid-19 aşısıyla ilgili çalışmaları düşman güçlere karşı korumaya çalışıyor.
Salgınla alakalı birçok ülkede ikinci dalganın görülmesi üzerine bugünlerde hayatın normale dönebilmesi için umutla beklenen aşı çalışmalarına ilgi artıyor. İngiliz istihbaratı İngiltere'nin yürüttüğü çalışmaların korunması adına çabalarını arttırdı.
Covid-19'a karşı kullanılabilir aşıya sahip olmanın küresel bir hedef haline geldiğini söyleyen İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5'in Genel Direktörü Ken McCallum, aşı çalışmalarına yönelik iki ana tehditle mücadele ettiklerini belirtti.
Basın mensuplarına bilgi veren McCallum'a göre ilk tehdidin araştırmalar sonucu ortaya çıkan fikri mülkiyet hakkını çalmaya ya da çalışmadaki verilerle oynama yönelik; ikinci tehdit ise çalışmaların bütünlüğü ve güvenliği konusunda şüphe uyandırmak amacını taşıyor.
İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, temmuz ayında Rusya'dan devlet destekli hackerların dünya çapında akademik ve ilaç sanayinde yürütülen Covid-19 aşı ve tedavi araştırmalarını çalma girişiminde bulunduğunu belirtmişti.