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Çotanak Spor Kompleksi son virajda

- İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi'nin yeni sezona yetiştirilmesi planlanıyor- Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları:"Giresunspor'umuz önümüzdeki sezonu Allah'ın izniyle Çotanak Stadı'nda karşılayacak. Yine yüzme havuzumuz da aşağı yukarı aynı dönemlerde teslim edilmiş olacak"

11 Ocak 2019 Cuma 11:07
Çotanak Spor Kompleksi son virajda


GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - İçerisinde 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, bin kişilik olimpik yüzme havuzu, spor salonu, antrenman sahası ve mağazaların yer aldığı Çotanak Spor Kompleksi'nin, yeni sezon öncesi tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

Giresun'da yapımına 2016'da başlanan spor kompleksindeki stadyum ve olimpik yüzme havuzunun inşaatında önemli aşama kaydedildi.

Çatısı tamamlanan, cephe giydirme çalışmaları ile ince işçilikleri sürdürülen Çotanak Stadı'nda mart ayı itibarıyla koltukların montajı, sonrasında ise çimlendirme çalışmaları başlayacak.

Stadyumda 84'ü protokol, bin 413'ü VIP ve loca, 75'i engelli seyirci, 76'sı basın, 20 bin 380'i standart seyirci olmak üzere toplam 22 bin 28 koltuk yer alıyor.

Stat içerisinde mağazalar ile 144 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol oynanabilecek nizami spor salonu da yer alacak. Ayrıca stat içerisinde okçuluk, karate gibi amatör branşlar için alanlar oluşturulması planlanıyor.

Kompleks içerisinde inşa edilecek antrenman sahasında 4 kulvarlı koşu pisti bulunacak.


- Sarıfakıoğulları: "7-8 ay içinde teslim almayı planlıyoruz"


Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çotanak Spor Kompleksi'nin inşasında yüzde 76'lık bir fiziki gerçekleşme olduğunu, ince işçilikler hariç imalatların tamamlandığını belirtti.

Sarıfakıoğulları, "Stadı 7-8 aylık bir periyotta teslim almayı planlıyoruz. Giresunspor'umuz önümüzdeki sezonu Allah'ın izniyle Çotanak Stadı'nda karşılayacak. Yine yüzme havuzumuz da aşağı yukarı aynı dönemlerde teslim edilmiş olacak." dedi.

İnce işçiliklerin imalatlarının devam ettiğini bildiren Sarıfakıoğulları, "Koltuk montajı ve çimlendirme konusunda mart ayından itibaren arkadaşlarımız imalatlara başlayacaklar. Bu konuda gerek koltuk seçimi gerek çimlendirmenin niteliği konusunda yine teknik elemanlarla çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Harun Sarıfakıoğulları, stadyumun özgün bir mimariye sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şu an halihazırda diğer statlardan bu anlamda farklı. Misafir seyirciler Giresun'a geldiklerini anlayacaklar çünkü stadımız bu anlamda ünik bir yapıda. Aynı mimari tarzda yapılan ikinci bir stat şu anda söz konusu değil. O nedenle Çotanak Stadı özgün bir mimariyi bünyesinde barındırmış olacak."

Hem stadın hem de olimpik yüzme havuzunun Giresun için önemli olduğunu vurgulayan Sarıfakıoğulları, her iki alanda ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlenebileceğini kaydetti.

Sarıfakıoğulları, kompleksin Giresun'un sportif kapasitesinin geliştirilmesi noktasında sosyoekonomik ve kültürel anlamda katkılar sağlayacağını belirterek, "İnşallah temmuz-ağustos aylarında spor kompleksinin hayata geçmesiyle, ilimiz çok önemli bir katma değer sahibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:07
  1. Çotanak Spor Kompleksi
  2. Giresun
  3. Harun Sarıfakıoğulları

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