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Coşkunöz Holding Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor

Coşkunöz Holding, Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA Romanya şirketini temsilen Romanya Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret etti.

28 Haziran 2019 Cuma 16:15
Coşkunöz Holding Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor

Coşkunöz Holding, Coşkunöz Metal Form ile İtalyan CLN Group MA şirketleri ortaklığında kurulan Coşkunöz MA Romanya şirketini temsilen Romanya Ticaret Bakanlığı’nı ziyaret etti. Romanya Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea’nın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette şirketin Romanya yatırımı vesilesiyle ülkede kurduğu ilişkiler pekiştirildi


Coşkunöz Holding, Mayıs ayında Romanya Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea’nın görüşme daveti üzerine Romanya’yı ziyaret etti. Coşkunöz MA Romanya Yönetim Kurulu Üyesi Aptullah Saner, Coşkunöz MA Romanya Proje Finans Direktörü Nergiz Çakmak Özdemir ve Coşkunöz MA Romanya Proje Müdürü


Enrico Merlin’in katılımı ile gerçekleşen buluşmada, Coşkunöz MA ortaklığı ve grup şirketleri hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca şirketin hâl-i hazırda gerçekleştirilmiş yatırımından, faaliyete girecek tesisin proje planından, Romanya’daki çalışmalarını mevcut ve potansiyel müşteriler ile büyütme hedeflerinden ve gelecek yatırımlarından da bahsedildi.


Coşkunöz Holding, 2018 yılında Romanya’da, İtalyan CLN Group MA şirketi ile beraber ortaklığını bir adım öteye taşıyarak yeni bir tesis kurmak üzere çalışmalara başladı. Coşkunöz MA Türkiye şirketinin yüzde yüz iştiraki olarak Coşkunöz Holding & CLN Group ortaklığı ile kurulan Coşkunöz MA Romanya’nın, 25 milyon Euro’luk yatırım ile 2020 yılının son çeyreğinde seri üretime başlaması planlanıyor. Öte yandan İtalyan devi Magnetto ile gerçekleşen iş birliği sayesinde gelişmekte olan ülkelerde finansal, teknik ve idarî güçlerin birleştirilmesi ve yatırımların artması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:15
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