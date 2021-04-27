Coşkun Başbuğ'dan operasyon açıklaması! O tarihe işaret etti

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarını değerlendirdi.

Metina'ya yapılan harekat hakkında açıklamalarda bulunan Terör ve güvenlik uzmanı Başbuğ, harekatların yaz boyunca devam edeceğini vurguladı.

A Haber canlı yayınından büyük hedefi de işaret eden Başbuğ, "Çok geniş bir coğrafyada harekat yürütüyoruz. Bu Metina'da başlayan operayon ne ilk ne de son olacak. Önümüz yaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin üzerine gitmesi önümüzdeki yazın ardından kışa kadar devam edecektir. Metina ara hedef, asıl ana hedefler Kandil ve Sincar." şeklinde konuştu.

Yapılar Irak ve Suriye'de

Türkiye'nin komşularıyla da temas halinde olduğunu belirten Başbuğ, "Çok zorlu bir sürece başladık. Ülke içinde terörün bittiğini herkes gururlar söylüyor. Şu da bilinmeli ki bu terörün komple bittiği ya da terörle mücadelenin son bulduğu anlamı çıkmamalı. Irak ve Suriye coğrafyasında ana hedefin Türkiye olduğu yapılanmalar var. Bu yapılanmalara karşı sessiz kalamayız. Hem diplomatik hem de askeri olarak Türkiye'nin çalışmaları devam ediyor." dedi.

Canlı yayında önemli bilgiler veren Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ sözlerine şöyle devam etti;

Önümüzdeki süreçte operasyonlar devam ediyor. 37 olarak açıklanmış olsa da bölgede öldürülen teröristlerin sayısı daha fazladır ancak devlet olduğumuz için net rakamları söylemeliyiz. Bu sayı önümüzdeki günlerde artacaktır.