Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı açıklama: Türkiye küresel güç olma yolunda ilk adımını attı

Haber Global ekranlarında yayınlanan "Başak Şengül ile Mesele" programına Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Gazeteci Nedim Şener konuk oldu.

Programda Türk savunma sanayiinin yüz akı projelerinden biri olan LHD Anadolu gemisi ve Türkiye'ye katacakları konuşuldu.

Programda Türkiye'ye denizaşırı bölgelerde operasyon yapabilme kabiliyetine kavuşturacak olan LHD Anadolu gemisinin özellikleri ele alındı. Ekran önünde TCG Anadolu'nun özelliklerini açıklayan Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gemideki kritik detaylara dikkat çekti.

4 taburu içine alabilecek

Geminin tam yük yani 27,4 ton ağırlık ile denizde 21 knot hıza ulaşabildiğini söyleyen Başbuğ, geminin aynı anda 1443 personeli içerisinde barındırabildiğini ve geminin içerisinde hastanesine kadar her şeyin olduğunu belirtti. Başbuğ ayrıca geminin arka bölümüne çıkarma gemileri alabildiğini, yaklaşık 4 taburu içine alabilecek tank ve zırhlı araç bölümü olduğunu ifade ederek bir çıkarma harekatı esnasında kara harekatı yapabilecek birliği de içinde barındırabileceğini ekledi.

Başbuğ, "Yani bir muharip tüm unsurları müşterek harekat yapabilecek şekilde yükleyen ve istediğiniz coğrafyaya gönderebilecek bir sistemi konuşuyoruz." dedi.

Küresel güç olma yolunda ilk adım

Türkiye'nin bu gemiye sahip olmasına ve Türkiye'ye katacaklarına ilişkin de konuşan Başbuğ, "Bu sizin imkan kabiliyetinizi kıtalararasına kadar çıkaran bir yetenek. Bana göre Türkiye'yi küresel güç olma yolunda ilk adımını attığı kritik konu Anadolu uçak gemisi. Siz eğer okyanus ötesine manevra yapabilecek güce erişmiş bir ülkeyseniz artık her yerde esameniz okunuyor demektir" ifadelerini kullandı.