Coşkun Başbuğ: Türkiye'nin 1. Ordusu Yunanistan'ı yerle bir etmeye yeter

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Bağbuğ, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın boyuna posuna bakmadan arkasına aldığı devletlere güvenerek Türkiye'ye aklınca kafa tutmaya çalıştığını dile getiren Başbuğ, "Türkiye'nin 1. Ordusu Yunanistan'ı yerle bir etmeye yeter." dedi.

Bir oldubittiyle sınırlarını genişletmeye çalışan Yunanistan'ın asla Türkiye'nin dengi olamayacağının altını çizen Başbuğ, Yunanistan'ın boğazına kadar borç içerisinde olduğunu aktardı.

Yunanistan ekonomik çıkmazda

Dünyanın en borçlu ülkelerinden biri olan Yunanistan'ın dar boğazda olduğunu ve Türkiye'ye yönelik askeri bir harekatı asla yürütemeyeceğini kaydeden Başbuğ, ayrıca Avrupa'nın Yunanistan'ı kasıtlı olarak Türkiye'ye karşı kışkırttığını söyledi.

Yunanistan'ın provokatif hamlelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbuğ, Türkiye'nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağını sözlerine ekledi.

Yunanistan'ın hukuksuz bir şekilde Adalar'ı silahlandırmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirten Başbuğ, Yunanistan'ın "sığıntı" gibi kapı kapı gezerek Türkiye'ye karşı bir blok oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Ancak Türkiye'ye karşı herhangi bir blok kurulamayacağını söyleyen Başbuğ, "Avrupa Birliği içerisinde de ayrışmalar başladı. Malta, İtalya ve İspanya gibi ülkeler bu konuda Türkiye'ye hak veriyor." dedi.

Yunanistan'ın tek bir konuda dahi haklı olmadığını ifade eden Başbuğ, "Bu gerçeklerin bilindiği halde üç maymunu oynayan Almanya olanları görmezden gelerek tarafları aynı kefeye koyarak 'itidale davet ediyoruz' şeklinde laf çeviriyor." diye konuştu.

Yunanistan'ın akıl hocası Fransa

Yunanistan'ın faliyetlerinin boyunu aşan işler olduğunu söyleyen Başbuğ, Yunanistan'a akıl verenin Fransa olduğunu belirterek, "Yunanistan tarihin her döneminde olduğu gibi yine kullanılmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çeken Başbuğ, "O günleri anlamadan bu günlere anlam veremezsiniz. Dikkat edin oyun aynı. Yunanistan'ı o yıllarda kullanan İngiltere'ydi, bu yıllarda kullanan ise Fransa. Değişen tek şey tarih, zaman ve kullanan aktörler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik "sizi donanmanın önüne atanlar" şeklindeki sözüne dikkat çeken Coşkun Başbuğ, Erdoğan'ın geçmişte yaşananlara atıfta bulunduğu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"O zaman Yunanistan'ı direk İngiltere kışkırtarak Anadolu'ya doğru saldırmakla görevlendirdi. Bu görevi üstlenen Yunanistan yediği tokadın acısını halen üzerinden atabilmiş değil. Akıl aynı olunca yine böyle bir tablo ortaya çıkıyor."

Coşkun Başbuğ konuşmasının sonunda Yunanistan'ın muhakkak gerçeklerle ve hukukla yüzleşmek zorunda kalacağını söyledi.