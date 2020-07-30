Çoşkun Başbuğ ABD, Fransa ve Almanya'nın kirli oyununu açıkladı

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Coşkun Başbuğ, Ortadoğu'da Türkiye'ye karşı uygulanan kirli plana dikkat çekti.

Başbuğ katıldığı televizyon programında, "ABD, Fransa ve Almanya gibi devletlerin niyetleri belli, Ortadoğu'da bir terör devleti diye adlandırdığımız bir cepheyi harekete geçirerek Anadolu'yu da içine alacak şekilde kullanacakları özerk bir yapı oluşturup kendi amaçları için kullanacaklar. FETÖ projesi çöktüğü için artık PKK'yı kullanarak kontrol etmek istiyorlar. Ortada bir yapı var. İsmini değiştirip YPG-SDG diye piyasaya sunuyorlar. CENTCOM Komutanı Votel her gittiği yerde DEAŞ yeniden hortlayacak diyordu. Askeri ve siyasi olarak eş zamanda yürütülen bir operasyon var." dedi.