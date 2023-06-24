Çorum'dan müthiş enerji hamlesi! Bitki atıkları yakılarak üretilecek

Çorum’da bitki atıklarının yakılarak enerji üretildiği 10 MW kurulu gücünde bir biyokütle santrali kurulacak. Santrale yardımcı kaynak olarak 1,5 MW’lık güneş santrali de kurulacak.

DBE Holding şirketlerinden Biocycle Enerji A.Ş. tarafından Çorum ili, Merkez ilçesi, Şekerbey Mahallesi sınırları içerisinde hibrit santral kurulması planlanıyor. 20 milyon lira değerindeki proje kapsamında 10 MW kurulu gücünde bir Biyokütle Enerji Santrali (BES) ve yardımcı kaynak olarak da 1,5 MW kurulu güçte Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması planlanıyor.

Kurulacak olan biyokütle santralinde yakacak odun, süceyrat odunu, kesim artıkları ve kökleri ile bahçe atığı olan ve kereste sektöründe değerlendirilemeyen ağaç kökleri (çam, kızıl ağaç, kavak vb.), meyve ağaçlarının (elma vb.) ince dalları, kesim ve budama artıkları yakılarak elektrik üretilecek. Tesisin yıllık yakıt ihtiyacı yaklaşık olarak 75.000 ton biyokütle olacak. Arazi tipi GES kurulumu içinse 5 ayrı bölümden oluşan bir yapı tesis edilecek.

Proje ile toplam 11,5 MW kurulu güce sahip iki adet enerji santralinde toplam yılda 75.000.000 kwh elektrik enerjisi üretilecek. Üretilen elektrik enerjisi Çorum-2 TM'nin OG (TR-A) barasına bağlanacak.

Kaynak: Enerji Günlüğü

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