  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çorum'dan müthiş enerji hamlesi! Bitki atıkları yakılarak üretilecek
Gündem

Çorum'dan müthiş enerji hamlesi! Bitki atıkları yakılarak üretilecek

Yeniakit Publisher
2023-06-24 21:19:00 -
Çorum'dan müthiş enerji hamlesi! Bitki atıkları yakılarak üretilecek

Çorum’da bitki atıklarının yakılarak enerji üretildiği hibrit santral kurulacak. Böylelikle bitki atıkları elektriğe dönüşecek.

Çorum’da bitki atıklarının yakılarak enerji üretildiği 10 MW kurulu gücünde bir biyokütle santrali kurulacak. Santrale yardımcı kaynak olarak 1,5 MW’lık güneş santrali de kurulacak.

DBE Holding şirketlerinden Biocycle Enerji A.Ş. tarafından Çorum ili, Merkez ilçesi, Şekerbey Mahallesi sınırları içerisinde hibrit santral kurulması planlanıyor. 20 milyon lira değerindeki proje kapsamında 10 MW kurulu gücünde bir Biyokütle Enerji Santrali (BES) ve yardımcı kaynak olarak da 1,5 MW kurulu güçte Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması planlanıyor.  

Kurulacak olan biyokütle santralinde yakacak odun, süceyrat odunu, kesim artıkları ve kökleri ile bahçe atığı olan ve kereste sektöründe değerlendirilemeyen ağaç kökleri (çam, kızıl ağaç, kavak vb.), meyve ağaçlarının (elma vb.) ince dalları, kesim ve budama artıkları yakılarak elektrik üretilecek. Tesisin yıllık yakıt ihtiyacı yaklaşık olarak 75.000 ton biyokütle olacak. Arazi tipi GES kurulumu içinse 5 ayrı bölümden oluşan bir yapı tesis edilecek.

Proje ile toplam 11,5 MW kurulu güce sahip iki adet enerji santralinde toplam yılda 75.000.000 kwh elektrik enerjisi üretilecek. Üretilen elektrik enerjisi Çorum-2 TM'nin OG (TR-A) barasına bağlanacak.

Kaynak: Enerji Günlüğü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23