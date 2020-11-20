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Aktüel Çorum'daki silahlı saldırıda yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Aktüel

Çorum'daki silahlı saldırıda yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:50:25 -
Çorum'daki silahlı saldırıda yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da damadının silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çoraklık Bağları mevkisindeki evinde damadı G.K'nın (37) silahlı saldırısı sonucu yaralanarak kentteki özel hastaneye kaldırılan Gülizar Ö. (64), 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Saldırıda yaralanan Alev Ö. (28) ve çocuğu G.Ö'nün hastanedeki tedavisi ise sürüyor

Olayın ardından kaçan G.K'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte önceki gece G.K. (37), evlerine giden kayınbiraderi Serkan Ö. (32), eşi Alev Ö. (28) ve 3 yaşındaki çocukları G.Ö'yü, ardından kayınvalidesi Gülizar Ö'yü tüfekle ateş ederek yaralamış, ardından kaçmıştı.

Serkan Ö, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


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