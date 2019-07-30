Çorum'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

K.A'nın (56) kullandığı otomobil, Yozgat-Alaca kara yolu Çatalkayakavşağında, H.K. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü H.K. ile araçta bulunan K.Ş. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.Ş. ve H.M, Alaca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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