0553 313 94 23

Çorum'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:07
Çorum'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

K.A'nın (56) kullandığı otomobil, Yozgat-Alaca kara yolu Çatalkayakavşağında, H.K. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.K. ile araçta bulunan K.Ş. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan K.Ş. ve H.M, Alaca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:07
  1. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Yozgat-Alaca kara yolu
  3. Çatalkaya kavşağı
  4. Çorum'un Alaca ilçesi
  5. Alaca Devlet Hastanesi
  6. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme kolaylığı
    1. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    2. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    3. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    4. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    5. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    6. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    7. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    8. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    9. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    10. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    11. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    12. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    13. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    14. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    15. "Türkiye geçici koruma altındakilerin..
    16. Batur’dan Kemeraltı için tarihi..
    17. Koçtaş'tan banyo ürünlerinde..
    18. Tarihi Mardin’e otopark projesi
    19. Giresun’un Peri Bacaları turizme..
    20. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    21. Altın fiyatları
    22. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    23. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    24. "Kaşıkçı cinayetinde hala..
    25. Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne..
    26. Fethiye’de kaçak tütün ve alkol..
    27. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    28. Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu
    29. Balaban içmelerine yoğun ilgi
    30. Aydınlı muhtar kazada hayatını kaybetti
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!