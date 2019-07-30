Çorum'da trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.30 Temmuz 2019 Salı 12:07
K.A'nın (56) kullandığı otomobil, Yozgat-Alaca kara yolu Çatalkayakavşağında, H.K. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü H.K. ile araçta bulunan K.Ş. (41) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan K.Ş. ve H.M, Alaca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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