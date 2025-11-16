  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Çorum'da talihsiz olay: Otostop sonu oldu!
Yerel

Çorum'da talihsiz olay: Otostop sonu oldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. yönetimindeki 06 ZCG 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada sürücü S.H. ile yolculardan L.Ü. yaralanırken, Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anat’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Yunus Anat’ın, kazada hayatını kaybettiği otomobile otostop çekerek bindiği öğrenildi.

Otomobil, trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı
Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde 9 kaçak göçmen yakalandı

Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!
Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!

Yerel

Ticari araç, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza!

Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza
Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza

Gündem

Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!
Aktüel

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

Silivri Marmara Cezaevi'nde, tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı ve Zeydan Karalar'ı, Müjdat Gezen Ali Mahir Başarır ile birlikte ziy..
Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum
Gündem

Helal olsun CHP’li vatandaşa Hala böyleleri de var! Sokak Röportajında İmamoğlu İddianamelerine Çarpıcı Yorum

"Mesele Haber" adlı platformun gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir vatandaşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve veri s..
Gökçek, Mansur’un "Şükran Anıtı"nı Yapay Zekâya Sordu: "Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!"
Gündem

Gökçek, Mansur’un “Şükran Anıtı”nı Yapay Zekâya Sordu: “Önce Direndi, Sonra Mansur’un İçinden Geçti!”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır bitiremediği, Sayıştay raporlarına dahi “usulsüzlük” olarak giren Hıdırlıktepe’deki Şükran Anıtı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23