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Çorum'da sulama kanalına düşen karacayı jandarma kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:49:02 -
Çorum'da sulama kanalına düşen karacayı jandarma kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum’un Dodurga ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Berk köyü yakınlarındaki sulama kanalında sürüklenen karacayı gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, karacayı kıyıya çıkardı. Karaca, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, tekrar doğaya bırakıldı.


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