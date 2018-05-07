Çorum'da siyasi partilere "çevre temizliği" uyarısı

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, milletvekili aday adaylarını uyaran yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada Gül, Çorum'un "temiz şehir" unvanına sahip olduğu hatırlatarak, seçim çalışmalarının başladığı bugünlerde asılan bazı afiş ve posterlerin çevre kirliliğine neden olduğuna dikkat çekti.

"Siyasi partiler ve milletvekili adaylarının seçim çalışmaları çerçevesinde afiş ve posterleri çevre kirliliği oluşturacak şekilde rastgele yerlere yapıştırdıkları görülmektedir. Özellikle kent mobilyalarımıza, raket ve bilboardlara, çöp konteynerlarına ve duvarlara, otobüs duraklarına ve elektrik direklerine yapıştırılan posterler şehrimizin marka değeri olan 'Temiz Şehir Çorum' imajına yakışmamaktadır. Tüm siyasi partilerimizi ve adayları bu hususta hassas olmaya davet ediyoruz. Çorum Belediyesi olarak çevre kirliliğini önleme konusundaki sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi ve ilgililer hakkında yasal işlem yapacağımızı kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Kaynak: AA