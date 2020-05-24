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Çorum'da şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

Yeniakit Publisher
2020-05-24 12:27:52 -
Çorum'da şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu

ÇORUM (AA) - Çorum'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliğe giderek evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bahabey Çamlığı mevkisindeki Çorum Şehitliği'ne gitti.

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti. Mezarların başında Kur'an-ı Kerim okunurken bazı şehit yakınları gözyaşı döktü.

Şehitlerin kabirlerine çiçek ve şeker bırakıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban da şehitliği ziyaret etti. Ailelerin acısını paylaşan Aşgın ve Çoban, vatandaşların bayramlarını kutladı. Başkan Aşgın, şehit çocuklarına hediye verdi.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyükleri ile kendilerini yalnız bırakmayan Aşgın ve Çoban'a teşekkür etti.


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