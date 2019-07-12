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Çorum’da Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı

Uluslar arası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:04
Çorum’da Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı

Uluslar arası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen Sanayi ve Ticaret Fuarı açıldı.


Ticaret ve Sanayi Odası fuar Kompleksi’nde açılan fuara farklı sektörlerden 160 firma katıldı.


Fuar açılışında birlik ve beraberlik mesajları veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Semahta bizim, halk oyunu da bizim, mehterde bizim. Bütün renklileriyle bütün kimliklerle 15 mahalleninin tamamıyla 263 bin nüfusta biz beraberiz biz kardeşiz hep birlikte Çorum’uz hep birlikte Türkiye’yiz” dedi.


Çorum’un Kadeş anlaşmasının imzanlardığı şehir olduğunu hatırlatan Başkan Halil İbrahim Aşgın, bu şehrin dünyaya ilk yazılı barış anlaşmasını armağan ettiğini ifade etti.


Sevginin, kardeşliğin, barışın, sahabelerin merkezi Çorum’un aynı zamanda sanayi ve ticaretinde merkezi olduğunu vurgulayan Aşgın, “Çorum bölgesinde sanayide de, ticarette de merkez bir şehir. Nasıl ki kardeşlik iklimimizle gurur duyuyorsak. Nasıl o sevgi atmosferimizle her yerde övünüyorsak sanayi ve ticari kapasitemizle de her yerde onur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz. Toplayın çevre illeri Samsun’u da buna ilave edin. Altın ile beraber 3 milyar dolara yakın ihracatımız var. Şuan o koca koca illerin toplamı Çorum’un yanından geçemiyor. Kadeş anlaşması değil sadece Hititlerin. Şapinuva orda. Dünya belki ilk borsanın, ticaretin yapıldığı bu topraklarda Şapinuva’da. Bugünler de ticarette bir takım sıkıntılarımız var. Bunların büyük kısmı dış etkenlere dayanıyor. Bu millete diz çöktürmeye, boyun büktürmeye çalışıyorlar. Milletimiz el ele dimdik ayakta. Bütün saldırılara karşı ticari olarak da dimdik ayakta” diye konuştu.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ise, ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan organizasyonların başında en iyi promosyon ve pazarlama araçları olan fuarların geldiğini belirtti.


Rekabetin arttığı, yeni teknolojilerin hızla geliştiği günümüzde ticari fuarların, bölge ihtisas fuarlarının büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Özbayram, “Küreselleşen dünyanın dışında kalmamak, sürekli ve hızlı büyüyen dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmak, tanıtım yapmak, ülkeler ve bölgeler öncelikli amaçlardan olmuştur. Dünyadaki firmalarla rebaket eden işletmelerimizin tanıtı için bu tür organizasyonların önemi daha da artmaktadır. 160’dan fazla firmanın katıldığı uarımıza sanayici ve ticari işletmelerimizin ürünlerinin tanıtımına katkı sağlayacak ve yeni pazarların oluşturmada etkili olacak” ifadelerini kullandı.


Özbayram, Çorum’un gelişmesinde katkısı olacak her türlü organizasyona destek vereceklerini sözlerine ekledi.


Açılışa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, il müdürleri ve davetliler katıldı.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler stantları tek tek gezdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 20:04
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