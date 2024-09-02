Çorum’da sağanak yağış ve rüzgar hayatı felç etti

Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Demirşeyh, Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köylerinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Ayrıca sel nedeniyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Alaca-Sungurlu Karayolu sel sebebiyle kapanırken araç trafiği durdu. Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için bölgeye Karayolları 73. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bayat’ta rüzgar çatılara zarar verdi, İskilip’te heyelan meydana geldi

Şiddetli fırtına Bayat ilçesinde çatılara zarar verdi. İshaklı köyünde bir ev ile garajın çatısı kuvvetli rüzgar sebebiyle zarar gördü. İhbar üzerine köye hasar tespit çalışmaları için ekipler yönlendirildi. İskilip-Tosya yolu 5. kilometrede heyelan sebebiyle yola kayalar düştü. Karayolları ekiplerince temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı. Çorum-Sungurlu yolu üzerinde Gökçeköyü mevkii yol ayrımında araç içerisinde 4 kişilik bir ailenin yağış sebebi ile ilerleyemeyip mahsur kalması üzerine ailenin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Çorum’un güney ve batısı kesiminde etkili olan yağışlar nedeniyle Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Koparan mevkiinde yağış miktarının 50 kilogramı aştığı bildirildi.

Yağışların ardından tüm kurumlar teyakkuza geçti. İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sungurlu Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yağışlardan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA