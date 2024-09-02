  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da hiç hesapta olmayan beyaz petrol bombası! Valilik apar topar harekete geçti

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı

İsrail karıştı, Netanyahu köşeye fena sıkıştı!

Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?

Mert Başaran önce sordu, sonra yanıtladı…

Rusya, Ukrayna çatışması: Nükleer politikasını gözden geçirecek duyurdular!

Algı operasyonu çeken Netflix'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki: Gerçeği değiştiremezler

Ukrayna Ordusu’na kritik teslimat! Savaşın seyrini değiştiriyorlar

Herkes merak ediyordu! Ve Fatih Terim kararını verdi! İşte yeni takımı...

Türkiye, F-35 savaş uçağını asla alamayacak: Türk F-35’ler için çarpıcı iddia!
Yaşam Çorum’da sağanak yağış ve rüzgar hayatı felç etti
Yaşam

Çorum’da sağanak yağış ve rüzgar hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
2024-09-02 02:25:00 -
Çorum’da sağanak yağış ve rüzgar hayatı felç etti

Çorum’da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Yağış sonrası oluşan sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.

Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Demirşeyh, Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köylerinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı. Ayrıca sel nedeniyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Alaca-Sungurlu Karayolu sel sebebiyle kapanırken araç trafiği durdu. Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için bölgeye Karayolları 73. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Bayat’ta rüzgar çatılara zarar verdi, İskilip’te heyelan meydana geldi

Şiddetli fırtına Bayat ilçesinde çatılara zarar verdi. İshaklı köyünde bir ev ile garajın çatısı kuvvetli rüzgar sebebiyle zarar gördü. İhbar üzerine köye hasar tespit çalışmaları için ekipler yönlendirildi. İskilip-Tosya yolu 5. kilometrede heyelan sebebiyle yola kayalar düştü. Karayolları ekiplerince temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı. Çorum-Sungurlu yolu üzerinde Gökçeköyü mevkii yol ayrımında araç içerisinde 4 kişilik bir ailenin yağış sebebi ile ilerleyemeyip mahsur kalması üzerine ailenin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Çorum’un güney ve batısı kesiminde etkili olan yağışlar nedeniyle Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Koparan mevkiinde yağış miktarının 50 kilogramı aştığı bildirildi.
Yağışların ardından tüm kurumlar teyakkuza geçti. İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sungurlu Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yağışlardan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23