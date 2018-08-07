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Çorum'da otomobil takla atıp tarlaya uçtu : 6 kişi yaralandı

Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:02
Çorum'da otomobil takla atıp tarlaya uçtu : 6 kişi yaralandı

Kaza Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. Boğazkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Kama yönetimindeki 34 GC 8060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası araç içersinde sıkışan bir kişi Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Saniye, Nazmiye, Muhammet Hakan, Enes Kağan ve Suat Kama yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:02
  1. çorum
  2. sungurlu
  3. trafik kazası

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