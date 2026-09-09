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Gündem Çorum'da minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!
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Çorum'da minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

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Çorum'da minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı!

Çorum’da minibüsün arkadan çarptığı traktör şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca-Çorum karayolu Babaoğlu köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki 06 BCM 869 plakalı Peugeot marka minibüs, Hüseyin Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.

 

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ise yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden traktör sürücüsünün cenazesi ise jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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