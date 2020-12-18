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Aktüel Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü
Aktüel

Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:30:02 -
Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alınan kişi sayısının 3'e düştüğü bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada karantina kurallarını ihlal eden 15 kişinin İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantinaya alındığını bildirdi. Günlük masrafların tahsil edildiği bu kişilere ayrıca 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanarak haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Kovid-19 pozitif veya temaslı olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunmaları gereken kişilerin kontrol edildiğinin altını çizen Çiftçi şunları kaydetti:

"Evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken kurallara aykırı hareket edenler tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 3 kişinin yurtta karantinası devam etmektedir. Mahalle denetim ekiplerince 18 bin 168 iş yeri ve kişi gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 240 kişi hakkında hazırlanan tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Ayrıca maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 250 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır."



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