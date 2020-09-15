Çorum'da kuralları ihlal eden 51 kişiye ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara cezai işlemler devam ediyor.

Diyarbakır’da karantinayı ihlal eden 4 kişi yakalanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.

En son Çorum’da da karantinayı ihlal eden kişiler hakkında uygulama yapıldığı bildirildi. Kovid-19’la mücadelede karantina kuralını ihlal eden kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurt binalarında tamamlaması için çalışma başlatıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 51 kişiye 156 bin 150 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Kurulan ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkat çeken Vali Çiftçi, "Valiliğimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesinde kurulan Mahalle Denetim Ekipleri denetimlerine sıkı bir şekilde devam etmektedir. Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyon altına alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uyulup uyulmadığı ekiplerimizce düzenli bir şekilde denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve 10 Eylül 2020 tarihi itibariyle ilçeler de dahil olmak üzere il genelinde kuralları ihlal eden 51 vatandaşımıza toplam 156 bin 150 lira para cezası uygulanmıştır’’ dedi.