Çorum'da köylüler referanduma gitti

Çorum'un Sungurlu ilçesine 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünün sakinleri, gerekli hizmeti alamadıkları gerekçesiyle köylerinin Bayat ilçesine bağlanması için sandık başına gitti.

Sungurlu'ya 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde yaşayan bazı kişiler, bağlı bulundukları ilçeden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat'a bağlanmasını istedi.

Kaymakamlık referandum talebinin kabul etti

Kaderlerine terk edildiklerini ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarını savunan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. Köylüler arasında 2017 yılının Ocak ayında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş'a verildi. Altuntaş da teslim aldığı imzalar ile köylerinin Bayat'a bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle Kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan Kaymakamlık tarafından köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı.

Sandık başına gittiler

Bu sabah ise 300 kişinin yaşadığı Kula köyünde, 166 seçmen, sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de tamamlanacak. Muhtar Hicabi Altuntaş, köy sakinlerinin talebi üzerine bu halk oylamasının gerçekleştirildiğini belirterek, "Bayat da bizim memleketimiz Sungurlu da. Köyde yaşayan halk, sandık başına gidip, en doğru kararı verecektir. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.