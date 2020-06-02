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Aktüel

Çorum'da kaza yapan otomobil alev aldı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:27:29 -
Çorum'da kaza yapan otomobil alev aldı: 1 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'da dere yatağına düştükten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Recep Molozoğlu'nun (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çorum-Osmancık kara yolundaki Pınarcık Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden kurumuş dere yatağına düştü. Kazanın ardından alev alan otomobile, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Molozoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


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