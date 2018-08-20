THY - Trabzon
0553 313 94 23

Çorum'da kaza bilançosu: 13 yaralı

Çorum'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:29
Çorum'da kaza bilançosu: 13 yaralı

Çorum'daki 3 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metin Altay'ın (44) kullandığı 53 BB 131 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki Merve Altay (21) ve Melisa Nur Altay (16) yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ergülü Çağlı (49) idaresindeki 19 SL 450 plakalı otomobil, Sungurlu'ya bağlı Küçükincesu köyü yolunda beton bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Fadime (47), Samet (16), Zeynep Ahsen Çağlı (3) ve Sezgin Kanbur (18) yaralandı.

Yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ortaköy ilçesine bağlı Karahacip köyünde de Yüksel Bölükbaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkıp, Yaşar Uysal'a ait tek katlı eve çarptı. Duvarı yıkan traktör, evin depo bölümüne girdi. 

Kazada, sürücü Bölükbaş ile yanındaki Ümran, Ahmet, Kadir ve Emre Koç yaralandı. Ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:29
  1. Kırıkkale
  2. Çorum
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lionel Carole'den Galatasaray'a veda mesajı
    1. Lionel Carole'den Galatasaray'a veda..
    2. Hindistan'da deng humması salgını!
    3. İtalya'da sel: 8 kişi öldü
    4. Bolu Dağı'ndan 4 günde 269 bin araç..
    5. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye..
    6. Nihat Zeybekçi'den ABD'nin yaptırım..
    7. İtalya'da facia! Çok sayıda ölü var
    8. Yunan mezalimi sürüyor!... Batı..
    9. Beşiktaş'ın rakibi Türkiye'den..
    10. Ağrı Dağı'nda PKK operasyonu
    11. Ataşehir 2018 kurban kesim yeri..
    12. Antalya Kurban bayram namazı saati 2018
    13. Çorum'da kaza bilançosu: 13 yaralı
    14. Isparta'da "Kurban indirme" geleneği..
    15. Almanya 2018 bayram namazı kaçta..
    16. İBB kurban kesim yerleri 2018
    17. 2 milyon Müslüman Arafat'ta buluştu!
    18. İsrailli belediye çalışanlarından..
    19. Esenyurt'daki kurban kesim ve satış..
    20. Sultanbeyli 2018 kurban kesim yerleri
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda