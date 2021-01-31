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Yerel Çorum'da kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti
Yerel

Çorum'da kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

Çorum'da yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıktan düşen çoban, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 10:28:00 -
Çorum'da kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

Alaca ilçesine bağlı Kuzkışla köyünün çobanı Orhan Yağmur'dan bir süre haber alamayan köylüler, çevrede arama yaptı.

Çobanın köy yakınlarındaki yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıktan aşağı düştüğünü fark eden köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çobanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan çobanın cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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