Çorum'da karantinayı ihlal eden 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

ÇORUM (AA) - Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 9 kişi hakkında Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastalığına yakalandığı için evinde karantinada olması gerekirken izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 9 kişinin, kent merkezindeki İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiğini bildirdi.

Karantina sürecini tamamlayan 2 kişinin yurttan ayrıldığı bilgisini veren Çiftçi, 7 kişinin karantinasının devam ettiğini kaydetti.

İzolasyon kuralını ihlal eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandığını belirten Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şahıslar hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci Maddesi uyarınca adli işlem başlatılmak üzere suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yurtta izolasyona alınan şahıslara konaklama süresince yapılan tüm masraflar yurt yönetimince kişilerin kendilerinden tahsil edilecektir. Toplum sağlığının korunması adına denetimler artarak devam edecek. Vatandaşların mağdur olmaması için tedbirlere uyması önem arz etmektedir."