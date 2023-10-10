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Yerel Çorum’da huzur ve asayiş için gerçekleştirilen şok uygulamalar devam ediyor
Yerel

Çorum’da huzur ve asayiş için gerçekleştirilen şok uygulamalar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 08:05:00 -
Çorum’da huzur ve asayiş için gerçekleştirilen şok uygulamalar devam ediyor

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nce kentte huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Milönü Kavşağı’nda şok uygulama yapıldı. Polis ekipleri durdurulan araçları didik didik aradı. Denetimlerde 54 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalar sırasında 27 araç kontrol edilirken, sigortası bulunmayan 2 araç otoparka çekildi. Öte yandan, bu araçlara 872 TL idari para cezası uygulandı.

Şok uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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