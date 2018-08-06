Çorum’da hafif ticari otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:50
Kaza, ilçeye bağlı Hankozlu köyü Çorbacıoğlu mevkiinde meydana geldi. Osman B. yönetimindeki 19 TV 218 plakalı hafif ticari otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kuma kaptırarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Belgüzar B. yaralandı. Yaralılar kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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