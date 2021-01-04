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Aktüel Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Aktüel

Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 15:18:19 -
Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren şüpheli adliyeye götürüldü.

Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan P.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

P.H, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, olayı hatırlamadığını öne sürerek, "Olay sırasında alkollüydüm. Tartışmaya başladık ve bir anda altımda ölmüş halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim." beyanında bulunduğu öğrenildi.

P.H'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Dün gece P.H'nin 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmiş, yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

P.H, evin yakınında gözaltına alınmıştı.


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