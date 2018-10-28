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Çorum’da dayısını öldürdü, yengesini ve yeğenini yaraladı

Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak öldüren şahıs, yengesi ve yeğenini de yaraladı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:42
Çorum’da dayısını öldürdü, yengesini ve yeğenini yaraladı

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan Muammer K. ve dayısı Burhan Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muammer K., pompalı tüfekle dayısını vurdu. Burhan Y. olay yerinde hayatını kaybederken, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği eşi Ferhan Y. ve oğlu İsmet Y. ise yaralandı. Yaralanan anne ve oğlu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:42
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