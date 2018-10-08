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Çorum'da çaldılar İzmir'de enselendiler... Değeri yaklaşık 500 bin TL

İş yerinden çaldıkları yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını İzmir'de satmaya çalışan 2 kişi ile Çorum'da bulunan 2 suç ortağı polis tarafından yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:02
Çorum'da çaldılar İzmir'de enselendiler... Değeri yaklaşık 500 bin TL

Çorum kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren R.K.'ye ait iş yerindeki elmas torna uçları, 20 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık olayının Ergin Ö, Hayrettin K. ve Osman A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin, yaklaşık 500 bin lira değerindeki elmas torna uçlarını satabileceği çeşitli kentlerdeki alıcıları belirleyen polis, torna uçlarının İzmir'de bir kişiye satılmak istendiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerden Ergin Ö.'nün İzmir'de Evren G. ile buluşarak, çalıntı malzemeleri satmaya çalıştıkları tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla iki kişiyi yakaladı.

Çorum'a getirilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Hayrettin K. ve Osman A. da kent merkezinde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Çalıntı malzemeler ise polis tarafından R.K.'ya teslim edildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:02
  1. İzmir
  2. Çorum
  3. Çalıntı

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