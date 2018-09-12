THY - Adıyaman - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Çorum'da bir fabrika arazisinde erkek cesedi bulundu!

Çorum'da bir bir fabrikanın yükleme alanı olarak kullandığı arazide, 85 yaşında olduğu tespit edilen bir cesedi bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
Çorum'da bir fabrika arazisinde erkek cesedi bulundu!

Çorum'da bir arazide, 85 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

Çepni Mahallesi, İskilip 5. Sokak'ta kiremit fabrikasının yükleme alanı olarak kullandığı arazide, kiremit yığınları arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören fabrika işçileri durumu polise bildirdi.

Polisle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yanında bastonu ve ekmek poşeti bulunan cesedin, yapılan araştırmada 85 yaşındaki Hüseyin Kayman'a ait olduğu öğrenildi.

Üzerinde herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Kayman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:17
  1. Ankara
  2. Çorum
  3. Erkek cesedi
  4. olay yeri inceleme
  5. 85 yaşında
  6. yaşlı adam
  7. arazide ölü bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj gönderdi
    1. İKDP'den açıklama: İran ABD'ye mesaj..
    2. Nişanlıyken, nikâh yapmak pişmanlık..
    3. Akıllara durgunluk veren olay! 7..
    4. Kiraz yaprağı sarması yediniz mi?
    5. Başkan Uysal: TEKNOFEST teknoloji..
    6. “Şehadete sevdalı milletimiz için..
    7. ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu..
    8. Başlara tâç, ağrılara ilâç: Papatya
    9. Avcılar Nöbetçi Eczaneler
    10. “Erdoğan İsrail pazarını bitirecek
    11. Sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek..
    12. Nöbetçi eczane Bahçelievler
    13. İstanbul Beşiktaş nöbetçi eczane
    14. Ankara Keçiören nöbetçi eczane
    15. ABD ve Almanya dışişleri bakanlarıyla..
    16. Lohusalara süt veren çiçek: Gelincik
    17. Ankara nöbetçi eczane Mamak
    18. Ankara nöbetçi eczane Yenimahalle
    19. Ankara Sincan Batıkent Etimesgut..
    20. Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul..
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    Dev savaşın ayak sesleri! Putin'den dikkat çeken Çin açıklaması
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?