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Çorum'da baraj ve göletlerde av yasağı

Balıklandırma çalışması yapılan baraj ve göletlerde iki yıl boyunca avlanmanın yasak olduğu bildirildi

16 Ağustos 2019 Cuma 15:41
Çorum'da baraj ve göletlerde av yasağı

ÇORUM (AA) - Çorum'da balıklandırma çalışması yapılan baraj ve göletlerde iki yıl boyunca avlanmanın yasak olduğu duyuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, yaptığı yazılı açıklamada; akarsu, baraj, göl ve göletlerde sazan, kadife, siraz, yayın ve tatlısu kefali balıklarının üreme ve yumurtlama zamanı olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında, sudak ve tatlısu levreği türlerinin ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında avlanmasının, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yasaklandığını belirtti.

Çorum'daki Göçenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan ve Kanlı göletlerinde de her türlü balık avcılığının yasak olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"İlimizde 2017 yılında pullu sazan yavrusu atılarak balıklandırma çalışması yapılan Ahmetoğlan, Hıdırlık, Oruçpınar, Öbektaş ile 2018 yılında balıklandırma çalışması yapılan Yeşilyayla, Kozören, Karalargüney, Çayköy, Alembeyli, Hacılarhanı ve Kalecikkayagöletlerinde, iki yıl boyunca avcılık yapılması yasaktır. Önemli dinlenme ve mesire yeri olan baraj, göl ve akarsu kenarlarında amatör ve ticari amaçlı avcılığın yapıldığı balık istihsal alanlarında, avcıların zaman, tür ve boy yasaklarına azami ölçüde uymaları, avcılığın sürdürebilmesi ve balık nesillerinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple avcılık işi ile uğraşanların kurallara riayet etmeleri, aksi takdirde haklarında yasal işlem yapılacağının bilinmesi gerekmektedir."


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 15:41
  1. av yasağı
  2. Balık avcılığı
  3. Çorum
  4. Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı

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