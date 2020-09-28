Çorum'da açılan dedektiflik bürosuna en çok başvuru erkeklerden

Çorum'da açılan ilk özel dedektiflik bürosuna yapılan taleplerin büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ortaya çıktı. Dedektiflik bürosunun sahibi Necati Kalkancı, "Büroyu açtığımızda daha çok kadınlardan talep geleceğini düşünüyorduk. Fakat bu konuda yanıldık." ifadelerini kullandı.

Aldatılma işine en çok talep erkeklerden

Çorum'da kurduğu dedektiflik bürosuyla aldatılma şüphesi üzerine eş takibi, personel ve iş ortağı araştırması, ebeveynlerin çocuklarını takip gibi işler yapan Necati Kalkancı, ekibiyle birlikte gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Dedektiflik hizmetlerini en çok erkeklerin talep ettiğini söyleyen Kalkancı, "Büroyu açtığımızda daha çok kadınlardan talep geleceğini düşünüyorduk. Fakat bu konuda yanıldık. Bize eşinin kendisini aldattığını düşünen erkekler başvuruyor. Bize genelde eş takibi, personel ve ortak araştırması davaları geliyor. Bazen özel yakın koruma isteklerinde bulunanlar da oluyor." ifadelerini kullandı.

Dedektiflik çalışmaları

Necati Kalkancı, hırsızlık olaylarının araştırılması, sahtekârlık ve dolandırıcılık olaylarının incelenmesi, işyerinde çalışan ve işe alınacak personelin güvenilirliğinin tespiti, çek-senet karşılığı iş yaptırıp ortadan kaybolan kişilerin araştırılması, evlilik öncesi araştırmalar, velayet, vesayet ve miras gibi konularına ilişkin iş takibi, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için takibi, aile bireylerinin takibi, kaybolan ve adresi bilinmeyen kişilerin bulunması, güvenlik ve vip güvenlik gibi birçok alanda çalıştıklarını söyledi.

Araştırarak öğrendiklerini ifade eden Kalkancı, "Çocuğunuz okula gidiyor, iş adamısınız ve zamanınız yok. Burada aileye zaman ayıramıyorsunuz. Çocukla ilgili bütün bilgilerini aileye rapor ediyoruz. Çocuğunun sigara içip içmediği yönünde dahi bilgi isteniyor. Çocukla ilgili bütün bilgileri aldıktan sonra müşterilerimiz daha huzurlu oluyorlar. Evlilik öncesi eş araştırmalarımızda evlenilecek kişinin ailesi ve geçmişiyle ilgili kanunlar çerçevesinde bilgi toplayıp, paylaşımda bulunuyoruz. Bu bilgiler sözleşmemizde bulunmaktadır. İkinci, üçüncü kişilerle paylaşılması mümkün değildir. Aksi takdirde hukuki yollar her iki taraf için de açıktır yasal işlemlerimizi başlatırız." şeklinde konuştu.