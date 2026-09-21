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Yerel Çorum’da acı olay! Komşuları sabah korkunç manzarayla karşılaştı
Yerel

Çorum’da acı olay! Komşuları sabah korkunç manzarayla karşılaştı

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Çorum’da acı olay! Komşuları sabah korkunç manzarayla karşılaştı

Çorum’un Alaca ilçesinde 55 yaşındaki Nesimi Uzun, komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde bulundu.

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Kıcılı köyünde sabah saatlerinde yaşanan olay mahallede büyük üzüntü yaşattı.

 

Olay, Alaca ilçesi Kıcılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Nesimi Uzun'u (55) evinin önünde yerde hareketsiz yatarken gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun'un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Uzun'un kesin ölüm sebebinin otopsi incelemesinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

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