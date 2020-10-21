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Aktüel Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:43:51 -
Çorum'da 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince 8 bin 840 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadeleye yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında, Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüphelinin evleri ve eklentilerinde yapılan aramada, 8 bin 820 litre şarap, 20 litre rakı ve 2 kilogram 800 gram anason ele geçirildi. Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemi ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

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