Çorum'da 57 yaşındaki Vahap Akyol, oğluyla aynı üniversitede öğrenci oldu

Çorum'da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol, oğluyla şakayla başlayan bir konuşmanın ciddileşmesi üzerine girdiği sınavları kazanarak Hitit Üniversitesi Ekolojik Bina Teknikerliği Bölümü'ne yerleşti. Aynı üniversitenin İnşaat Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol ile her gün birlikte kampüse gidiyor.

Akyol, iş yerini kapattıktan sonra oğluna artık boş vakti olduğunu ve birlikte üniversite eğitimi alabileceklerini söylemişti. Şaka olarak başlayan konuşma gerçeğe dönüştü. İkili bugün aynı çatı altında öğrenim görüyor, ders aralarında birlikte çay içip sohbet ediyor.

"En büyük desteğim de oğlum"

Üniversite serüveninin oğluyla yaptığı konuşmayla başladığını anlatan Vahap Akyol, "Geçen sene iş yerimi kapattım. Oğlum bu üniversitede okuyordu. 'Olmazsa ben de üniversiteye kayıt olayım, birlikte okuruz' dedim. Şaka vari başlayan bir konuşmaydı. Sonra yılbaşında sınav müracaatımızı yaptık. Sınavlara girdik, kazandık. Bugün oğlumla okul arkadaşı olarak aynı üniversitedeyim. O 2. sınıf, ben 1. sınıf olarak yeni eğitim dönemine başladık" dedi.

Eğitim sürecine adapte olmakta başta biraz zorlandığını, üçüncü haftaya girerken bunu aştığını söyleyen Akyol, arkadaşlarının adaptasyon için kendisine yardımcı olduğunu belirtti. 40 sene öncesinden kalan ve unuttuğu bilgiler olduğunu anlatan Akyol, bilemediği yerlerde arkadaşlarından destek aldığını kaydetti ve "En büyük desteğim de oğlum" dedi.

Bölüm tercihini de anlatan Akyol, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği bölümünün Türkiye'de 9 üniversitede bulunduğunu, bunlardan birinin de Hitit Üniversitesi olduğunu, araştırırken bu bölümü görünce yazmak istediğini söyledi. Akyol, "'Doğayla uyumlu binalar, sürdürülebilir ve dönüşebilir ürünleri doğaya uygun binaları nasıl yaparız' düşüncesiyle çevreci bir yaklaşımla olaylara baktığım için de hoşuma gitti. Bu bölümü tercih ettim" diye konuştu.

"Aynı sırayı paylaşıyoruz"

Yiğithan Akyol, babasıyla şakalaşırken geçen konuşmanın ardından ona üniversite sınavının başvuru sürecini, nasıl başvurulacağını ve sınava nasıl girileceğini anlattığını söyledi. Başvurular açıldığında babasını kayıt yaptırdıklarını, sınava giren babasının başarılı olarak bölüme yerleştiğini aktaran genç öğrenci, "Bu çatı altında birlikte eğitim görüyoruz, aynı sırayı paylaşıyoruz. Teneffüslerde, molalarda sürekli vakit geçiriyoruz, birlikte oluyoruz" dedi.

Babasıyla aynı üniversitede okumanın farklı duygular hissettirdiğini ifade eden Yiğithan Akyol, "Birçok insan babasıyla pek anlaşamaz. Fakat birlikte eğitim görmek, birlikte bir iş başarmak çok farklı bir duygu. Ben de birlikte bu çatı altında babamla birlikte eğitim aldığımız için çok mutluyum. Okumanın gerçekten yaşı yok. 57 yaşındaki babamla birlikte okuyabiliyorsak sizler de yapabilir" diye konuştu.