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Çorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Çorum’da bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 600 bin lira olan 4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin, tütünlerle bilinen sigara markalarının taklit ürünlerini yaparak piyasaya sürdüğü belirlendi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:33
Çorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 4 ton kıyılmış ve paketlenmiş koliler ve çuvallar dolusu kaçak tütün, 6 milyon makaron içi boş sigara, 15 bin sahte bandrol, 500 kilo kaçak çay, bandrol kesiminde kullanılan ve yapıştırılan malzemeler, ısıtıcılar ile çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin, kıyılmış kaçak tütünü kullanarak, bilinen sigara markalarının taklit ürünlerini üretip piyasaya sürdürdüklerini belirledi. Piyasa değeri 600 bin lira olan malzemelere el kondu. Kaçak malzemeler depodan 14 saatlik çalışma sonucu kamyonlara yüklendi. Olayla ilgili depo sahibi B.B. ile Ş.G. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:33
  1. Çorum
  2. Kaçak tütün
  3. kaçak tütün operasyonu

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