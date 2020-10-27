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Aktüel Çorum'da 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Çorum'da 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:12:30 -
Çorum'da 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince 2 bin 653 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon başlattı.

Merkeze bağlı Arpalık köyünde sahte içki ürettikleri belirlenen 2 şüphelinin evlerinde ve eklentilerinde, sahte 2 bin 650 litre şarap, 3 litre rakı ve 2 kilogram anason bulundu.

Ayrıca sahte içki yapımında kullanılan damıtma sistemine el konuldu.

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