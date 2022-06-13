Çorum Uğurludağ TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Uğurludağ sonuçları:

TOKİ Çorum Uğurludağ sonuçları: Çorum Uğurludağ konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çorum Uğurludağ TOKİ 2+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Çorum Uğurludağ kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Çorum Uğurludağ TOKİ sonuçları isim listesi.

Çorum Uğurludağ TOKİ sonuçları

Bayram Aslan

Osman Sarman

Veysel Pek

Leyla Sağır

Emine Topal

Murat Ateş

Emin Osman Yıldırım

Birol Bolat

Serpil Köse

Mehmete Akten

Mevlüt Çuhadar

Ercan Yıldırım

Kadir Genç

Meryem İpek

Serdar Genç

Sabiha Yıldırım

Sultan İpek

İsmail Karaca

Meryem Bici

Kemal Köse

Satı Taşbek

Hüseyin Yiğit

Fahrettin Genç

Kevser Yıldırım

Turgut Yıldırım

Adem Karaköse

Mustafa Karakaya

Dilek Yalman

Döndü Bilgin

bilal Bici

Mustafa Güday

Bayram Han

Nurettin Sağır

Durdu Koldaş

Meryem Torun

Bedriye Yıldırım

İbrahim Torun

Hakan Küçük

Yüksel Yıldırım

Oğuz Sağır

Mustafa Yıldırım

Kenan Mehmet Gülgül

Güldana Karateş

Selami Sağır

Dursun Yıldırım

Eren Albayır

Hasan Gülkafa

Döndü İpek

Hacer Uyar

Mahmut İpek

Celal Karaer

Perihan Kör

Mustafa Odabaşı

Ahmet Gülgül

Selçuk Kiday

Osman Torun

AHmet Yıldırım

Yusuf YILDIRIM

Halil Güzel

Erdal Han

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın