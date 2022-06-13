Çorum Uğurludağ TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Uğurludağ sonuçları:
TOKİ Çorum Uğurludağ sonuçları: Çorum Uğurludağ konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çorum Uğurludağ TOKİ 2+1 69 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. İşte Çorum Uğurludağ TOKİ sonuçları isim listesi.
TOKİ Çorum Uğurludağ sonuçları: Çorum Uğurludağ konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Çorum Uğurludağ TOKİ 2+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Çorum Uğurludağ kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte Çorum Uğurludağ TOKİ sonuçları isim listesi.
Çorum Uğurludağ TOKİ sonuçları
Bayram Aslan
Osman Sarman
Veysel Pek
Leyla Sağır
Emine Topal
Murat Ateş
Emin Osman Yıldırım
Birol Bolat
Serpil Köse
Mehmete Akten
Mevlüt Çuhadar
Ercan Yıldırım
Kadir Genç
Meryem İpek
Serdar Genç
Sabiha Yıldırım
Sultan İpek
İsmail Karaca
Meryem Bici
Kemal Köse
Satı Taşbek
Hüseyin Yiğit
Fahrettin Genç
Kevser Yıldırım
Turgut Yıldırım
Adem Karaköse
Mustafa Karakaya
Dilek Yalman
Döndü Bilgin
bilal Bici
Mustafa Güday
Bayram Han
Nurettin Sağır
Durdu Koldaş
Meryem Torun
Bedriye Yıldırım
İbrahim Torun
Hakan Küçük
Yüksel Yıldırım
Oğuz Sağır
Mustafa Yıldırım
Kenan Mehmet Gülgül
Güldana Karateş
Selami Sağır
Dursun Yıldırım
Eren Albayır
Hasan Gülkafa
Döndü İpek
Hacer Uyar
Mahmut İpek
Celal Karaer
Perihan Kör
Mustafa Odabaşı
Ahmet Gülgül
Selçuk Kiday
Osman Torun
AHmet Yıldırım
Yusuf YILDIRIM
Halil Güzel
Erdal Han
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın