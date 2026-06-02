Çorum semalarında etkileyen dolunay manzarası

Gece saatlerinde Çorum semalarını süsleyen dolunay, açık havanın da yardımıyla şehri adeta parlak bir ışıkla aydınlattı. Kentin dört bir yanından rahatlıkla görülebilen bu muazzam doğa olayı, şehrin gece manzarasına bambaşka bir estetik değer kattı. Gökyüzünde beliren bu büyüleyici tablo, bölge halkının da büyük ilgisini çekerken birçok kişi bu anın seyrine daldı. Gece boyunca etkileyici parlaklığını sürdüren dolunay, izleyenlerin hafızalarına kazınan birbirinden güzel ve dikkat çekici görüntülere sahne oldu.