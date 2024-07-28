Çorum polisinden huzur uygulaması

Huzur uygulamasına Emniyet Müdür Arif Pehlivan da katıldı

Huzur ve asayiş uygulamasına İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı. Kontrol noktalarını ziyaret eden Pehlivan, uygulama hakkında bilgi aldı.

Çorum’da huzur, güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında yaz uygulamalarının devam ettiğini dile getiren Emniyet Müdürü Pehlivan, “Bu akşam ilk etabını yaptığımız uygulama kapsamında 20 hareketli, 20 sabit nokta olmak üzere 40 noktada denetimlerimiz devam edecek. Ayrıca 13 ilçemizde de uygulama yapılıyor. Halkımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Denetimlerimiz devam edecek” dedi.



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Uygulamada 1 kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza ele geçirildi

Denetimlerde 30 umuma açık iş yeri, 32 park bahçe kontrol edildi. Polis ekiplerinin 60 farklı noktada sabit ve seyir halinde yaptıkları yol uygulamasında ise 2 bin 346 şahıs, 972 araç denetlenirken 29 araca toplam 192 bin 856 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet sentetik ecza ele geçirilirken dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan 1 aranan şahıs yakalandı.