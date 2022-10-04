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Ekonomi Çorum İl Özel İdaresi, kaymakamlık lojmanını satışa çıkardı
Ekonomi

Çorum İl Özel İdaresi, kaymakamlık lojmanını satışa çıkardı

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, tapuda Bayat ilçesi, Yeni mahalle, 58 ada, 2 parsel nolu 316,00 m² yüzölçüme sahip, kargir bir katlı kaymakamlık lojmanı ve kargir araba garajı ve bahçesi nitelikli, Bayat Kaymakamlık Lojman Binasının satışı, hazırlanan şartname ve Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen rapor doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 19/10/2022 Çarşamba günü saat 13:30’da ihalesi yapılacaktır. İhaledeki satışa yönelik fiyat artırma 1.000,00 TL ve katları olarak artırılacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 13:53:00 -
Çorum İl Özel İdaresi, kaymakamlık lojmanını satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bayat ilçesindeki Yeni Mahalle 58 ada 2 parselde bulunan kaymakamlık lojmanı ve kargir araba garajı ve bahçesinin satış ihalesi, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılacaktır.

Taşınmaz satışı ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

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