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Spor Çorum FK'nın gözdesi, TFF 2. Lig kulübüne transfer oldu
Spor

Çorum FK'nın gözdesi, TFF 2. Lig kulübüne transfer oldu

Çorum FK altyapısı olan U19 takımında forma giyen Murat Aşkın TFF 2.Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:51:00 - 2022-09-09 17:51:42
Çorum FK'nın gözdesi, TFF 2. Lig kulübüne transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor transfer çalışmalarını tamamladı.

Son olarak Çorum FK genç takımında forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Murat Aşkın kendisini Karadeniz kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Genç orta saha oyuncusunun performansı merakla bekleniyor.

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