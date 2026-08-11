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Yerel Çorum FK’nin futbolcusu trafik kazası geçirdi
Yerel

Çorum FK’nin futbolcusu trafik kazası geçirdi

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Çorum FK’nin futbolcusu trafik kazası geçirdi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak ve eşi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Tosya Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 34 SJ 5272 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan tır İran plakalı tırla çarpıştı. Araçta bulunan Çorum FK'lı futbolcu Atakan Akkaynak ve eşi Saskia Akkaynak ile S.K. ve iran uyruklu tır sürücüsü yaralandı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Atakan Akkaynak, eşi ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Akkaynak ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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