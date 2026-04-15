Çorum FK’da Play-Off sevinci ve Sivasspor hazırlıkları başladı

Lig tablosunda topladığı 64 puanla 4. basamakta yer alan Çorum FK, sezonun 36. haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Sivasspor müsabakası için çalışmalarını başlattı. 19 Nisan Pazar günü saat 16.00’da oynanacak kritik randevu öncesinde bugün tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, Teknik Direktör Uğur Uçar koordinesinde sahaya çıktı. Antrenman programı öncesinde Pendikspor ile oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin teknik analizini yapan ekip, ardından ısınma hareketleriyle idman temposuna geçti.

Takımın antrenman neşesini artıran bir diğer gelişme ise Bandırmaspor’un Bodrum FK ile golsüz berabere kalması oldu. Bu sonuçla birlikte Çorum FK, ligin bitimine henüz 3 hafta kala Play-Off potasında yer almayı matematiksel olarak kesinleştirmiş oldu. Hedefine emin adımlarla ilerleyen Çorum ekibi, hazırlıklarını hafta boyunca sürdürerek Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.