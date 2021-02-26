Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: Bu takımı şampiyon yapacağım

Çorum Futbol Kulübü Bakanı Fatih Özcan düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde, cezalardan ve icralardan baş alamadıklarına dikkat çeken Çorum Futbol Kulübü Bakanı Fatih Özcan, kurum müdürlerini aşamadıklarını ifade ederken, “Çorum FK öyle büyük bir kaya ki, hoşgörü ile yaklaşılmazsa hepimiz altında kalırız” dedi.

Çorum FK Tesislerindeki kulüp merkezinde saat 14.00’te başlayan toplantıda basın mensuplarının karşısına geçen Başkan Fatih Özcan, konuşmasına, “Hesap vereceğim tek merci taraftarlarımızdır. Onların dışında kimseye hesap vermem, kimseye biat etmem” sözleriyle başladı.

İcralardan ve cezalardan baş alamıyoruz

Özellikle son dönemlerde ilginç olaylar yaşadıklarını ve her şeye rağmen olaylara iyi niyetle yaklaşmaya çalıştığını ama bir noktadan sonra bu çizginin aşıldığını ifade eden Başkan Fatih Özcan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Ben, el etek öpmüyorum. Belediyenin ve Sayın Ahmet Ahlatcı’nın katkılarıyla bir bütçe oluşturduk. Ama, hiç hesapta olmayan cezalar ve icralar nedeniyle bütçeyi aştık. Bize, ‘Profesyonel bir kulüpsünüz. Ahlatcı ödesin’ diyorlar. Herhalde Ahlatcı’nın verdiği 1 buçuk milyon lirayı geri ödetecekler.

Öyle bir noktaya geldik ki, icralardan ve cezalardan baş alamaz olduk”

Testleri yapan firma bile şikayet edildi

Yaşananlardan ötürü artık iyi niyet aramadığının altını da çizen Başkan Özcan, olaylarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Pandemi nedeniyle her maçtan önce test yaptırmak zorunda olduklarını hatırlatan Özcan şu açıklamada bulundu:

“Testler nasıl yapılıyor diye diğer kulüplerle istişare ettik. Dediler ki, sağlık ekipleri yapıyor. Biz de, Sağlık İl Müdürlüğü’ne gittik. Futbolcular buraya gelecek, dediler ve 16 sayfalık bir prosedür verdiler. Test başı 250 lira fiyat çıkarttılar.

Her maç öncesi futbolcusu, teknik heyeti, yöneticisi, kulüp çalışanı, polisi, güvenlik görevlisi olmak üzere 85 kişiye test yaptırma zorunluluğu var. Futbolcular tamam da, diğer görevlilerin testlerini ücretsiz yapın dedik, kabul etmediler.

Arkadaşlar! Çorumspor’un futbolcusu test için gitmez. Bu bir kibir değil, vizyondur.

Bunun üzerine, Ankaraspor’un Başkanı, dostum, Emin Katipoğlu’nu aradım. Başkanım siz testleri nasıl yaptırıyorsunuz, bize de yardımcı olabilir misiniz diye sordum. O da sağ olsun, yardımcı oldu.

Ankara’dan bir firmayla sponsorluk karşılığında anlaştık. Futbolcuların testlerini paralı, diğer testleri ücretsiz yaptırmaya başladık. Ama, bu firma, sırf bize destek oluyor diye şikayet edildi. O firma da bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacak.

"Primleri elden vermedik diye 1 buçuk milyon lira ceza yedik"

Gelelim bir diğer konuya. Kahramanmaraşspor maçı benim için çok önemliydi. İlk yarı 0-0 bitince Başkan Yardımcımız Oğuzhan Yalçın’a dedim ki, git soyunma odasında biner dolar prim açıkla. Kendi kendime de, bu maçı kazanalım, futbolcuların terleri kurumadan primlerini hesaplarına yatıracağım. Maçı kazandık. Şirketimin müdürüne talimat verdim. Futbolcuların hesaplarına paraları geçin dedim. Paralar hesaplara geçti.

Ertesi gün tam 1 buçuk milyon lira para cezası yedik. Neden biliyor musunuz? Paraları elden değil de hesaplara yatırdığımız için.

Bu olaya da iyi niyetle yaklaştım. Milletvekili Sayın Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatcı araya girince ceza 250 bin liraya indi. Taksitlendirdik. Onu da 25 bin 25 bin ödüyoruz.

"65 bin lira ambulans parası için icra geldi"

Bir örnek daha… 2013-14’ten 2017-18 sezonuna kadar, altyapı maçlarında görev yapan ambulansların parası ödenmemiş. Bir baktık, kulübe icra yazısı gelmiş. İlgili arkadaş diyor ki, borç sizin döneminize ait değil. Biz 8 senedir göndermedik. Ama ödeyin diyor. Hayırdır ya, bugüne kadar neredeydiniz? Neden o zaman göndermediniz de 8 sene beklediniz.

Pandemi nedeniyle evsahipleri bile kiracısından kira istemeye utanırken, bize icra gönderiliyor. Çorum FK profesyonel bir kulüp yapacak bir şey yok diyorlar.

"O koltuklar kurtarmaz"

Ben ne istiyorum? Hoşgörü, anlayış istiyorum. Burası ticarethane değil. Burası profesyonel bir futbol kulübü. Bizler, Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Gittiğimiz yerlerde üzerinde Çorumspor yazan eşofmanlar, formalar giyiyoruz, Çorum’u tanıtıyoruz. Çorum’a farklı illerden misafirler getiriyoruz. Bu icralar olacaksa illa, sezon sonunda olsa ölür müsünüz! Bizden başka yerlere icra gönderebiliyor musunuz, çıkın açıklayın.

"Böyle giderse belediyenin kucağında kalır"

Kurum müdürlerine sesleniyorum. Çorumspor öyle büyük bir kaya ki, hoşgörü ile yaklaşılmazsa bu kaya yerinden oynar, hepimiz altında kalırız. O koltuklar da bizi kurtarmaz.

Böyle giderse, bu takım sezon sonunda belediyenin kucağına kalır. Yönetici bulamayız. Kurum müdürlerini aşamıyoruz. Başkan gelsin diyorlar. Çorumspor randevu istiyorsa verilecek. Ama 10 gündür randevu alamıyoruz.

İcralar ve cezalar nedeniyle bütçeyi 1 buçuk milyon lira aştık. Bu yüzden, her ayın 25’inde esnafa yaptığımız ödemleri yapamadık. Ödemeleri önümüzdeki ay yapalım diye aramak ağrıma gitti doğrusu.

"En güzel cevabı kupayla vereceğiz"

Bunları anlattıktan sonra şimdi herkes başkan istifa mı ediyor diye soracak. Yok arkadaşlar, bir yere gitmiyorum. Daha 13 maçımız var. Bu takım şampiyon olacak. Takımım o kupayı bana getirecek. Tüm bunlara o kupayla cevap vereceğiz.

"Seneye yokum"

Bizimle böyle uğraşmaya devam ederlerse, sezon sonunda TSO’dan bir temsilci, OSB’den bir temsilci, siyasi partilerden birer temsilci alır bir yönetim kurarım. Oğuzhan Yalçın’ı da başkan olarak atarım. Ben olmam. Yönetim Kurulu başkanı olurum ama sahanın içine asla girmem. Ya belediyenin oluşturacağı bir yönetim olur, ya da ben böyle bir yola girerim.

Bir de, stat konusu var. Türkiye’nin her yerinde statları Belediyeler kiralar, kulüplere verir. Burada biz bir sezon oynamak için 260 bin lira ödeyeceğiz.”

"Gelecek sezonun takımını kurduk"

Takımla ilgili de konuşan Başkan Fatih Özcan, 3 yıllık bir proje ile 1.Lig’e yükselmeyi hedeflemelerine rağmen gizliden gizliye şampiyonluğa oynayan bir takım kurduklarını ifade etti ve, “Bu sezon sonunda 1.Lig’e çıkarız ya da çıkamayız. Ama senenin takımını kurduk. İskelet kadromuz hazır. Seneye şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz” şeklinde konuştu.

"Transferler bilinçli yapıldı"

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerle ilgili de konuşan Başkan Özcan, “Tüm transferlerimizi bilinçli şekilde yaptık. Ömer Bozan, ta Ankaragücü’nden beri takip ettiğim, bildiğim bir oyuncu. İsmet Hoca’nın da eski öğrencisi. Şu anda yüzde 1 kapasite ile oynuyor. Takımın üzerindeki yük hafifledikçe gerçek Ömer Bozan’ı herkes görecek.

Abdulhamit ve Murat Türkkan geldikleri takımlarda zaten oynuyorlardı. Oktay, geçen sezon Pendikspor’da bizi 3-2 yendikleri maçta gol atmıştı. Beğendiğim bir oyuncu. Erdi’nin gelişiyle kalecimiz Hasan’ın içinden adeta başka bir Hasan çıktı sanki. Kalemiz emin ellerde. Yani tüm transferlerimiz bilinçli şekilde yapıldı” dedi.

"Kocaeli maçından sonra benim için sezon bitmişti"

İç sahada Kocaelispor’a 1-0 yenildikleri maçtan sonra kendisi için ligin bittiğini ve hem hocaya, hem de takıma bunu tebliğ ettiğini de kaydeden Başkan Fatih Özcan, “İçeride Kocaelispor’a 1-0 yenildiğimiz maçta bir reaksiyon gösteremememiz, hatta sarı kart gören oyuncumuzun bile olmaması nedeniyle benim için lig bitmişti.

Takımla yaptığım toplantıda, siz şampiyon falan olamazsınız. Benim için lig bitmiştir. Bir daha maçlara bile gelmeyeceğim dedim ve çıktım. Tam çıkarken İsmet Hoca bir şey söyledi. Başkanım, konuşacak çok şey var ama biz cevabımızı sahada vereceğiz dedi.

Gerçekten de öyle oldu. Son 3 maçta gol yemeden 7 puan toplayarak gereken cevabı verdiler.

Ben, ilk kez özür dileyeceğim. Cumartesi günü (bugün) takımı Çorum’da karşılayacağım ve onlarla bir araya geleceğim. Ankara Demirspor galibiyetinden sonra da onlarla sarılacağım. Bu takım Play-Off’a çıkacak” dedi.

"Çorumspor dipsiz kuyu"

Çorumspor’un isim hakkını alma konusuyla ilgili de konuşan Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, “Bildiğiniz üzere, Çorumspor’un isim hakkını almak üzere girişimlerimiz oldu. Sağ olsun, Rumi Ispanak başkan da sıcak yaklaşım gösterdi.

Ama sonradan Çorumspor’un dipsiz bir kuyu olduğunu gördük. Eskiden Çorumspor’da oynamış bir futbolcu, o dönemde sigortasının yatmadığını söyleyip SGK’ya şikâyet etmiş. Bunun gibi birçok örnek var.

Maalesef, Çorumspor vefat etmiş. Baba gitmiş ama onun oğlu Çorum FK var. Yeni bir kanun çıkana kadar, isim hakkını alamıyoruz. Bu kanun çıkana kadar Çorumspor’u kalbimize gömüyoruz” dedi.

"Süper Lig ekibi, Nafican için 2 buçuk milyon lira teklif etti"

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Ümit Futbol Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası öncesindeki iki hazırlık kampına da çağrılan genç futbolcuları Nafican Yardımcı için bir Süper Lig takımından remi teklif aldıklarını açıkladı.

Dün kapsamlı bir basın toplatışı düzenleyen Başkan Özcan, transferin gözdesi Nafican Yardımcı ile ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Nafican’ın Fenerbahçe’nin de gündeminde olduğunu doğrulayan Başkan Fatih Özcan, “Nafican’ı birçok kulübün takip ettiğini biliyoruz. Ama, bugüne kadar sadece bir kulüpten resmi teklif aldık.

Süper Lig’de mücadele eden bir takım, Nafican için bize 2 buçuk milyon liralık resmi teklif yaptı. Ama ben bu teklife reddettim.

Neden reddettiğimi de açıklayayım. Nafican’ı isteyen takımın iki tane genç Türk sol beki var. Uzun yıllar, direkt oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyorum. Geçmişte Çorumspor’dan Buğra ve Sefa Trabzonspor’a para için verildi. Ama ben para için oyuncu vermem. Nafican’ın önceliği Çorum FK’dır” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, kendilerine her zaman destek olan ve sorunların çözümüyle bizzat ilgilenen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Özcan, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Buradan, AK Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ediyorum. Her şeyimize koşturuyor. Kendisi de yakın zamanda il başkanlığına seçildi, hayırlı olsun diyorum. Allah onun işini kolaylaştırsın” dedi.

Özcan, yine kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Özeleştirme İdaresi eski Başkanı ve BDDK Üyesi Ahmet Aksu’ya da teşekkür etti. Özcan, “Ahmet Aksu şu anda İstanbul’da bir işimizi halletmeye çalışıyor. Ona da teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu memleketle ilgili bir söz söylenecekse ilk Ahlatcı söyler"

Eski İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya’nın, bir yerel internet televizyonunda katıldığı programda, iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın Çorum’a havaalanı yapılması halinde 100 milyon lira katkı sağlayacağı yönündeki açıklamasına gösterdiği sert tepki Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’ın da gündemindeydi.

Başkan Fatih Özcan dün düzenlediği basın toplantısında, Çorum FK’nın ana sponsoru olan Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya destek verirken, “Ahmet Ahlatcı, en zor dönemlerimizde bize hep destek oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Halil İbrahim Kaya’nın havaalanı ile ilgili açıklamaları ağır olmuş. Hele de, pandemi döneminde bir tek çalışanını bile işten çıkarmamış, bu memleketin yüzde 10’una iş imkanı sağlayan, yaptığı yatırımlarla Çorum’un gururu olan Ahmet Ahlatcı’ya ‘sen kimsin’ demek hiç olmamış.

Bu memleketin havaalanına ne kadar çok ihtiyacı var, bunu en iyi biz biliyoruz. Deplasmana giderken ne zorluklar yaşadığımızı en iyi biz ve gazeteciler biliyor. 1.Lig’e çıktığımızda, Ukrayna’dan oyuncu alacağız mesela. Oyuncuya, havaalanımız yok, yapmadılar, Yozgat’a mı gel diyeceğiz.

"Ben de 10 otobüs veriyorum"

Bu memleket her şeyin en iyisine layıktır. Ahmet Ahlatcı istese İstanbul’da, villasında çayını yudumlayarak boğazdan geçen gemileri seyredip keyif çatar. Ama o, tüm yatırımlarını Çorum’a yapıyor ve holding merkezi bile Çorum’da. Çorum sevdalısı bir babayiğit. Eğer, bu memleketle ilgili bir söz söylenecekse, ilk Ahmet Ahlatcı söyler.

Ahmet Ahlatcı 100 milyon lira ile havaalanına destek olacağını açıkladı. Ben de, 10 otobüsle havaalanının servisini yapma sözü veriyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: Çorum Haber