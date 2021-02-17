Çorum FK alt yapısıyla ön plana çıkıyor
2. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün altyapısı, Nafican Yardımcı'nın milli davet alması sonrası bir anda dikkatleri üzerine çekti.
Çorum FK alt yapısından kazandırdığı futbolcularla dikkat çekmeye devam ediyor.
Nafican Yardımcı Ümit Milli Takım'da
Çorum alt yapısından yetişip profesyonel olan Nafican Yardımcı'nın gösterdiği performansla a takıma seçilmesi ardından milli takıma davet alması üzerine tüm gözler Çorum temsilcisine çevrildi.
U19 takımından bir çok yetenek çıkardı
Çorum temsilcisinin U19 takımından çıkardığı futbolcuların şuan profesyonel liglerde forma giymesi dikkatleri çekti. Kaleci Onur Tekin'in Ispartaspor'a orta saha oyuncusu Muhammed Çoban'ın da Ispartaspor'a, golcü Kıvanç Kaya'nın alt yapıdan çıkması gözleri Çorum alt yapısına çevirdi.